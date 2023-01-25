Как справиться с метеозависимостью, рассказала врач

Чтобы справиться с метеозависимостью, не стоит прибегать к народным методам, лучше всего – следовать рекомендациям врачей, ведь реакция организма может быть обратной. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Зяблова. Она объяснила, кто склонен к метеозависимости и как правильно справляться с повышенной чувствительностью к перемене погоды и скачкам атмосферного давления, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.



По словам эксперта, сама по себе метеозависимость не является болезнью, но она может негативно влиять на симптоматику уже имеющихся проблем со здоровьем и вызывать неприятные ощущения. В их числе слабость и сонливость, головная боль и мигрень, тошнота, перепады настроения, проблемы с концентрацией.



Метеозависимость вызывают такие факторы, как значительная резкая смена температуры, повышение или понижение атмосферного давления, а также его резкие скачки, повышенная влажность воздуха и даже сильный ветер. Кроме того, влияет на метеозависимых людей и солнечная активность – вспышки на солнце.



"В группе риска по метеозависимости находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем. Также в группе риска те, кто имеет заболевания опорно-двигательного аппарата, перенесшие травмы и переломы, пациенты с психическими расстройствами, дети и подростки, беременные, женщины в период климакса, пожилые люди, курильщики", – сообщила врач Елена Зяблова.



При этом, по ее мнению, справиться с метеозависимостью очень тяжело и для этого редко подходят распространенные народные способы.



"Народные методы, например, кофе или чай с сахаром, отвар шиповника и так далее могут быть эффективными, однако все крайне индивидуально. У кого-то от кофе давление может не подняться, а наоборот, упасть слишком сильно, вызывая еще более неприятные симптомы. То же самое касается таблеток от головной боли и других медикаментов. Кому-то таблетка может помочь от мигрени, кому-то – нет. Поэтому не стоит полагаться исключительно на народные методы, все же лучше отдать предпочтение советам своего врача", – рекомендовала эндокринолог.



Помочь себе справиться с метеозависимостью можно при соблюдении некоторых правил. Так, необходимо снизить психоэмоциональные и физические нагрузки, а также обеспечить себе полноценный сон около 7-8 часов с учетом того, что ложиться нужно не позднее 11 вечера.



"Если ощущаете неприятные симптомы метеозависимости, старайтесь в течение дня меньше использовать гаджеты, а для профилактики делать утром зарядку, гулять на свежем воздухе, почаще проветривать помещения и не злоупотреблять жирной и соленой пищей, алкоголем", – заключила эксперт.