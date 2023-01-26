Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 26 Января
-1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 502.06 KZT
  • 1 RUB = 6.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Назван самый красивый мужчина в мире

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:42
Назван самый красивый мужчина в мире
Фото из открытых источников
Реге Жан-Пейдж, известный по сериалу "Бриджертоны" на Netflix, признан самым привлекательным мужчиной в мире, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на Metro.

По итогам вычислений по формуле золотого сечения лондонский пластический хирург Джулиан де Сильва определил, что лицо 34-летнего актера соответствует идеалу на 93,65 процента.

"Реге Жан-Пейдж выиграл со своим классическим красивым лицом и великолепными карими глазами. Его губы идеальной формы. Единственной частью лица, получившей более низкий балл, стал нос", - заявил звездный врач.

Назван самый красивый мужчина в мире


Также в списке самых красивых мужчин в мире оказались и другие знаменитости. Австралийский актер Крис Хемсворт из "Тора" попал на второе место - 93,53 процента.

Назван самый красивый мужчина в мире


Американский актер Майкл Би Джордан из "Черной пантеры" - 93,46 процента - третье.

Назван самый красивый мужчина в мире


На четвертом месте оказался британский певец Гарри Стайлс с 92,3 процента.

Назван самый красивый мужчина в мире


В октябре 2022 года Де Сильва проводил аналогичное исследование среди женщин. Так, пропорции актрисы и лауреата премии "Эмми" Джоди Комер получили 94,52 процента.

Назван самый красивый мужчина в мире


Золотое сечение - математическая пропорция, разработанная древними греками для "измерения красоты". Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика