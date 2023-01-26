Назван самый красивый мужчина в мире

Реге Жан-Пейдж, известный по сериалу "Бриджертоны" на Netflix, признан самым привлекательным мужчиной в мире, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на Metro.По итогам вычислений по формуле золотого сечения лондонский пластический хирург Джулиан де Сильва определил, что лицо 34-летнего актера соответствует идеалу на 93,65 процента."Реге Жан-Пейдж выиграл со своим классическим красивым лицом и великолепными карими глазами. Его губы идеальной формы. Единственной частью лица, получившей более низкий балл, стал нос", - заявил звездный врач.Также в списке самых красивых мужчин в мире оказались и другие знаменитости. Австралийский актер Крис Хемсворт из "Тора" попал на второе место - 93,53 процента.Американский актер Майкл Би Джордан из "Черной пантеры" - 93,46 процента - третье.На четвертом месте оказался британский певец Гарри Стайлс с 92,3 процента.В октябре 2022 года Де Сильва проводил аналогичное исследование среди женщин. Так, пропорции актрисы и лауреата премии "Эмми" Джоди Комер получили 94,52 процента.Золотое сечение - математическая пропорция, разработанная древними греками для "измерения красоты". Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.