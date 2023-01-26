Мужчина выбросил из морозильника украшения жены и перерыл содержимое мусоровоза

Житель пригорода австралийского Мельбурна, штат Виктория, случайно выбросил спрятанные в морозилке драгоценности жены вместе с протухшими продуктами и перерыл содержимое мусоровоза ради того, чтобы найти их. Об этом сообщает ABC.



Мужчина по имени Фрэнк вернулся домой из отпуска, который провел в Квинсленде. На кухне стоял невыносимый запах. Оказалось, что дверца морозильника все это время была приоткрыта и хранившиеся в нем продукты испортились. Австралиец выбросил все содержимое морозильника в мусорное ведро.



Только после того, как сотрудники коммунальных служб вывезли мусор, Фрэнк вспомнил, что в морозильнике были спрятаны золотые украшения жены стоимостью несколько тысяч долларов. Мужчина обратился за помощью к члену местного муниципалитета Джиму Мемети, с которым когда-то учился в начальной школе.



При помощи Мемети австралийцу удалось связаться с подрядчиком по вывозу мусора — компанией JJ Richards. Оказалось, что мусоровоз был отправлен на карантин, и опустошить его еще не успели. На следующий день сотрудница компании Лиза Фокс отогнала грузовик на площадку муниципалитета, где содержимое было выгружено. После этого начались поиски золота.



«У нас на борту было около 500 контейнеров, так что пришлось перебрать где-то шесть-восемь тонн мусора», — рассказала Фокс. Задействованная в поисках команда сузила поиск до мешков, похожих на тот, который использовал Фрэнк. Тем не менее, по мнению сотрудницы компании, шансы найти маленький пакетик с золотом были невелики.



Фрэнк наблюдал за тем, как команда разбирала мусор, и увидел выброшенные им садовые отходы. В течение пяти минут после этого драгоценности были найдены. «В тот день было очень жарко, так что это добавило радости от того, что мы нашли золото так быстро», — подчеркнула Фокс.



Ранее сообщалось, что житель американского города Виндхэм, штат Нью-Гэмпшир, случайно уронил обручальное кольцо жены в мусор и сумел разыскать его благодаря помощи санитарных работников, которые ради чужих украшений перерыли 20 тонн мусора.