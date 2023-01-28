В Армении хотят ввести добровольную службу в армии для женщин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в день Армянской армии объявил, что правительством республики планирует создать институт женской добровольческой армии, передает Tengrinews.kz.



Об этом он заявил в своем обращении к нации 28 декабря 2023 года.



"В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт женской добровольной временной воинской службы", - сказал Пашинян.



Вместе с тем он выразил признательность женщинам, которые проходят службу по контракту в рядах армянской армии, в частности, в рядах подразделений на боевых заданиях .



Также он объявил ряд реформ, среди которых подразумевается замена трехмесячных сборов на 25-дневные для достижения большей боеспособности в равной степени со срочниками.



"Сегодня мы отмечаем 31-ю годовщину образования нашей армии и в первую очередь чтим память наших шехидов, отдавших жизнь за Родину", - подчеркнул премьер, - хочу поблагодарить всех тех военнослужащих, от рядовых до офицеров и генералов, которые самоотверженно служат Армянской Армии и Армянскому государству".