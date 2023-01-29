"Весит 69 килограммов". Врачи предупредили об угрозе летального исхода для Саакашвили

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, отбывающему шестилетний срок и находящемуся сейчас в тбилисской клинике "Вивамеди", грозит летальный исход из-за самовредительства. Об этом заявил директор клиники Зураб Чхаидзе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ВЗГЛЯД.
"Мы предложили ему необходимую для организма инфузионную терапию, но получили категорический отказ. Обращаюсь к членам его семьи, чтобы они убедили слушаться врачей. Иначе это может привести к фатальному результату", - сказал доктор.
По его словам, Саакашвили по собственной инициативе регулярно сокращает количество принимаемой пищи и таким образом "протестует против ведущихся против него судебных процессов".
Он отметил, что врачи делают все возможное, однако Саакашвили сопротивляется назначениям и целенаправленно желает довести себя до такого состояния, чтобы попасть в реанимацию.
"Сегодня утром больной весил 69 килограммов и 700 граммов, но если так будет продолжаться, то завтра будет 68, а послезавтра - 65", - приводит слова директора клиники портал Ambebi. Чхаидзе отметил, что экс-президент в основном находится в постели.
В конце января у Саакашвили был диагностирован COVID-19. Эта новость удивила его адвоката Шалву Хачапуридзе, поскольку политик находился в клинике и посетители приходили к нему в средствах индивидуальной защиты. А до этого врач на суде заявил, что у пациента начала быстро развиваться деменция.
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