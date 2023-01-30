Самый титулованный футболист мира сделал первое заявление после ареста

Бразильский футболист Дани Алвес, обвиненный в изнасиловании, сделал первое заявление после ареста. Его слова приводит Marca.
39-летний спортсмен рассказал, что ушел из дома в 15 лет, поэтому не боится тюремного срока. «Я прошел через очень тяжелые и запутанные ситуации в своей жизни. Это заключение — лишь одна из них», — подчеркнул он.
Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете ночного клуба, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. Алвесу грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.
Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций, а также побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира.
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