Взрыв произошел возле мечети в Пакистане, погибли 25 человек

Взрыв произошел возле мечети в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



Местные власти заявили, что речь идет об атаке террориста-смертника. Он привел в действие взрывное устройство, когда в мечети находились примерно 150 человек, в том числе много сотрудников полиции, пришедших на молитву из ближайших полицейских участков.



Сообщается, что 25 человек погибли и более 80 получили ранения. Есть опасения, что число погибших будет продолжать расти, поскольку службы экстренной помощи расчищают завалы и многие из тех, кто был доставлен в больницу, находятся в критическом состоянии.



Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил взрыв, пообещав "суровые меры" против виновных. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.



Ранее в шиитской мечети в Пешаваре по меньшей мере 30 человек погибли в результате активации взрывного устройства террористом-смертником.