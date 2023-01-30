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Взрыв произошел возле мечети в Пакистане, погибли 25 человек

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 16:15
Взрыв произошел возле мечети в Пакистане, погибли 25 человек
Фото:twitter.com/arabnews
Взрыв произошел возле мечети в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Местные власти заявили, что речь идет об атаке террориста-смертника. Он привел в действие взрывное устройство, когда в мечети находились примерно 150 человек, в том числе много сотрудников полиции, пришедших на молитву из ближайших полицейских участков.

Сообщается, что 25 человек погибли и более 80 получили ранения. Есть опасения, что число погибших будет продолжать расти, поскольку службы экстренной помощи расчищают завалы и многие из тех, кто был доставлен в больницу, находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил взрыв, пообещав "суровые меры" против виновных. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Ранее в шиитской мечети в Пешаваре по меньшей мере 30 человек погибли в результате активации взрывного устройства террористом-смертником.


Источник: Tengrinews.kz
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