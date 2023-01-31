Суд США отклонил заявку Johnson & Johnson на банкротство

Апелляционный суд США отклонил иск о банкротстве подразделения фармацевтического гиганта Johnson & Johnson, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



Компания обратилась за защитой от банкротства, столкнувшись с 40 000 исков по поводу талька, вызывающего рак. Третий окружной апелляционный суд США в Филадельфии отклонил заявление о банкротстве дочерней компании, чтобы помешать ей перевести тысячи судебных исков по поводу талька, вызывающего рак, из судебных инстанций.



"Хотя Johnson & Johnson сталкивается с существенной будущей ответственностью за тальк, ее финансовая поддержка явно смягчает любые финансовые трудности. Попытка компании укрыть бренд или всесторонне урегулировать судебный процесс не является подходящим предлогом для использования системы банкротства. Это может сделать только потенциальный должник, находящийся в тяжелом финансовом положении. LTL таковым не является", - говорится в решении апелляционного суда.



Johnson & Johnson пыталась разделить компанию на два отдельных предприятия, прежде чем объявить банкротство одного из них, в рамках юридического маневра по реструктуризации. Этот маневр подвергся критике со стороны правоведов и экспертов, которые утверждают, что он может показать другим компаниям путь к тому, чтобы избежать подобных судебных разбирательств.



Фармацевтический гигант столкнулся с 40 000 исков о раковых заболеваниях после судебных разбирательств по поводу талька, который компания производила. Компания утверждала, что это приведет к более "эффективному" и "справедливому" решению для тех, кто подал иск против фармацевтического гиганта. Johnson & Johnson утверждала, что ее попытка принудительного банкротства подразделения компании не приведет к уменьшению размера финансовых выплат истцам.



Акции компании упали на 3 процента на фоне новостей о решении суда. Johnson & Johnson может быть вынуждена бороться с исками в гражданских судах, что обойдется в миллиарды, и этот процесс может занять десятилетия, говорится в документах дочерней компании.



"Компания будет содействовать решению этого вопроса как можно быстрее и эффективнее в интересах истцов и всех заинтересованных сторон", - говорится в заявлении фармацевтической компании.



Ранее Johnson & Johnson приостановила производство вакцины от COVID-19.