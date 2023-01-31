Игорь Николаев экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт

Здоровьем народного артиста в данный момент занимаются медики.
Композитор и певец Игорь Николаев был экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт. Как стало известно 5-tv.ru, музыкант доставлен был ночью с 30 на 31 января в один из столичных кардиологических центров.
По предварительным данным, 63-летний народный артист РФ находится сейчас в блоке интенсивной терапии.
Как ранее писал 5-tv.ru, накануне своего 63-летия Игорь Николаев шокировал публику изменившимся внешним видом. Как выглядит Николаев в последнее время, показал его друг Борис Рубиновский, который пришел в гости к музыканту.
В последнее время многие заметили, что артист заметно располнел. Скрыть это не удавалось ни концертными костюмами, ни сценическим гримом. Артист на фото и выступлениях выглядит веселым, но его поклонники сразу же забеспокоились о его здоровье. И, как оказалось, не зря.
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