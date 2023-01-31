Столкнется ли мир с рецессией в 2023 году: прогноз МВФ

The IMF projects global growth to fall from 3.4% in 2022 to 2.9% in 2023, and then rise to 3.1% in 2024. Inflation is peaking amid low growth. Read our analysis in the World Economic Outlook Update. https://t.co/4ifKc9qi4j #WEO pic.twitter.com/5tdSaw0Q81 — IMF (@IMFNews) January 31, 2023

Инфляция, вероятно, замедлится в течение следующих двух лет. Об этом говорится в новом отчете Международного валютного фонда (МВФ), передает Tengrinews.kz.МВФ улучшил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2023 году до 2,9 процента - это на 0,2 процентного пункта больше, чем ожидалось в октябре. При этом прогноз ее роста на следующий, 2024 год организация понизила на 0,1 процентного пункта - до 3,1 процента. И тот, и другой показатели значительно ниже среднего за 2000-2019 годы - 3,8 процента, отмечается в отчете. Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что мир далек от любого маркера глобальной рецессии.В МВФ подчеркнули, что динамика экономического состояния многих стран принесла позитивные сюрпризы и продемонстрировала неожиданно высокую устойчивость. Так, ВВП Китая, как ожидается, в 2023 году вырастет на 5,2 процента, а годом позже - на 4,5 процента. Не в последнюю очередь высокие темпы роста КНР аналитики объясняют отказом Пекина от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу.Экономика Индии, по прогнозу МВФ, вырастет в нынешнем году на 6,1 процента, а в следующем - на 6,8 процента. У США эти показатели, предположительно, составят 1,4 и 1 процент соответственно. Для России прогноз существенно улучшен в 2023 году - с падения на 2,3 процента на рост на 0,3 процента, а в 2024 году ожидается ускорение роста экономики страны до 2,1 процента.В организации отметили, что мировая экономика по-прежнему сталкивается с серьезными рисками, включая войну в Украине, потенциальные будущие волны заражения COVID-19 в Китае и высокие процентные ставки, ведущие к кризисам в странах со значительными долгами.Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вступает в фазу оживления и ее рост начнет ускоряться в 2024 году.