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В Екатеринбурге погибла девочка, которая зацепилась шарфом за горку в садике. Что грозит воспитателю?

Просмотров:24 Опубликовано: Сегодня, 18:02
В Екатеринбурге погибла девочка, которая зацепилась шарфом за горку в садике. Что грозит воспитателю?
Фото: Анастасия Якупова / E1.RU
В Екатеринбурге погибла трехлетняя девочка, которая зацепилась шарфом за горку во время прогулки в детском саду. Юрист объяснила, что грозит воспитателю, на глазах у которого произошла эта трагедия.

— Если не признают, что это несчастный случай и нет ничьей вины, возбудят уголовное дело по статье «Халатность», то есть наказывать будут за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Частью 2 статьи 293 УК РФ предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет. Факультативное наказание — это лишение права заниматься профессиональной деятельностью, — отметила юрист Екатерина Малиновская.

Эксперт добавила, что уголовное дело могут возбудить по статье 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

— Это более легкая статья — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо принудительными работами до трех лет с лишением права занимать определенные должности. Разграничивать состав будут органы следствия в зависимости от всех обстоятельств дела, — пояснила Екатерина Малиновская.

Родители погибшей девочки могут взыскать компенсацию морального вреда с руководства детского сада.

— Детский сад по умолчанию несет ответственность за жизнь и здоровье детей, пока они там находятся. Но если правонарушение признают гражданско-правовым, то есть не влекущим уголовной ответственности, родители могут обратиться к садику с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Его сумма может составлять 2–3 миллиона рублей, — заявила юрист.

Напомним, ЧП случилось в детском саду № 180 еще 25 января. Тогда сообщалось, что девочку с травмами доставили в больницу. Сегодня стало известно, что ребенок скончался. По данному факту уже завели уголовное дело.


Источник: E1.RU
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