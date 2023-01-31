1,4 млн рублей за полет: самые дорогие перелеты посчитали в России

Путешествие бизнес-классом одного из пассажиров стоило как квартира в небольшом российском городе.Сервис путешествий Туту рассказал, какие перелеты в 2022 году стали самыми дорогими.Самым дорогим перелетом в 2022 году стало путешествие на запад Соединенных Штатов из Северной столицы России. Билеты в оба конца стоили 1 397 174 рубля.Большинство рейсов — это полеты из России в Европу, представлены также Кипр и Ближний Восток. Заокеанских маршрутов всего четыре, три из них в США (Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк) и один в Канаду (Торонто). Всего одним пунктом представлен некогда популярный у россиян остров Бали — неназванный турист отправился в Индонезию и обратно за полмиллиона рублей.Чаще всего в топе самых дорогих авиапутешествий фигурирует Дубай — в самый известный эмират ОАЭ направлялись целых 5 из 20 самых состоятельных туристов.Показательно, что четыре города из списка стабильно входят в топ-20 самых богатых в мире. Например, в Торонто живет 116 тысяч долларовых миллионеров, а в Цюрихе таким состоянием обладают 105 тысяч человек.