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1,4 млн рублей за полет: самые дорогие перелеты посчитали в России

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 19:17
1,4 млн рублей за полет: самые дорогие перелеты посчитали в России
ФотоDavid Wall / Alamy
Путешествие бизнес-классом одного из пассажиров стоило как квартира в небольшом российском городе.

Сервис путешествий Туту рассказал, какие перелеты в 2022 году стали самыми дорогими.

Самым дорогим перелетом в 2022 году стало путешествие на запад Соединенных Штатов из Северной столицы России. Билеты в оба конца стоили 1 397 174 рубля.

Большинство рейсов — это полеты из России в Европу, представлены также Кипр и Ближний Восток. Заокеанских маршрутов всего четыре, три из них в США (Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк) и один в Канаду (Торонто). Всего одним пунктом представлен некогда популярный у россиян остров Бали — неназванный турист отправился в Индонезию и обратно за полмиллиона рублей.

Чаще всего в топе самых дорогих авиапутешествий фигурирует Дубай — в самый известный эмират ОАЭ направлялись целых 5 из 20 самых состоятельных туристов.

1,4 млн рублей за полет: самые дорогие перелеты посчитали в России


Показательно, что четыре города из списка стабильно входят в топ-20 самых богатых в мире. Например, в Торонто живет 116 тысяч долларовых миллионеров, а в Цюрихе таким состоянием обладают 105 тысяч человек.


Источник: Вокруг Света
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