Казахстанский психолог рассказала, какие шесть фраз нельзя говорить детям

Некоторые фразы родителей, близких мы проносим через всю жизнь. Какие слова не стоит говорить своим детям, чтобы не ранить их чувства? Об этом Tengri LifeStyle узнал у казахстанского психолога Айымгүл Рахимжановой.



"У тебя ничего не получится"





Взрослый травмирует этой фразой ребенка, заранее программируя его на то, что у него ничего не выйдет, можно даже не пробовать. Если часто повторять эту фразу, то можно создать для ребенка установку, которая будет мешать ему и во взрослой жизни. Он будет настраиваться на то, что у него ничего не получится. Плюс своей фразой вы заранее снимаете с него ответственность за то, чтобы что-то начать, принять какое-то самостоятельное решение. Ребенок будет думать, что лучше ничего не пробовать, чем услышать от мамы/папы обесценивающую фразу "У тебя ничего не получится". Наоборот, важно поддерживать начинания детей, не гасить их "внутренний огонь".



"Не реви"



Еще одна довольно популярная фраза. Часто можно услышать, как родители говорят своим детям: "Не реви, ты же мальчик/девочка", "Не реви, ты же хороший". Ребенок начнет подавлять свои эмоции, когда станет старше, ему будет сложно показывать свои чувства, самовыражаться. Ему будет казаться, что проявление эмоций - это слабость. Благодаря таким фразам у ребенка может сформироваться неправильное понятие, кто же такой хороший человек. Нужно, наоборот, проговаривать с детьми, что плакать, проявлять свои эмоции - это нормально.



"Я/Мы посвятили тебе всю жизнь", "Мы тратим свои деньги на тебя"



Родители, сами того не осознавая, делают ребенка виноватым. Из-за чего он может начать действительно чувствовать вину. Как известно, это одна из самых разрушительных эмоций, которая очень сильно мешает уже повзрослевшему человеку спокойно жить. Если часто говорить ребенку такие слова, то у него может сформироваться ощущение, что родители пожертвовали собой ради его появления, развития. И всю жизнь у ребенка будет чувство, что он должен расплатиться с родителями за свое детство.



"Меня не волнует/интересует, что ты хочешь/думаешь. Будет так, как я сказал(а)"



Обычно такие фразы можно услышать, когда родитель вместе с ребенком начинает выбирать одежду или обсуждается вопрос, куда семья планирует съездить, например, на отдых. У ребенка может отсутствовать из-за этого такое понятие, как "базовое доверие к себе, своему мнению". Дети, услышав такие фразы, могут засомневаться в собственной ценности, значимости. Ребенок постепенно привыкает к тому, что его выбор не оценят, что всю ответственность за него будут нести родители.



"Возьми, но отстань"



Допустим, в семье есть какие-то запрещающие правила, например, не играть много в гаджеты. Но когда родитель занят, то, чтобы ребенок отстал с просьбами, беготней, суетой вокруг, нарушает свой запрет и дает ему, например, мобильный телефон или разрешение играть в мяч дома. Соответственно, ребенок учиться манипулировать. Он понимает, что если просто попросить, то мама/папа не дадут/не разрешат, но если начать плакать, жаловаться, канючить, то запрет снимается. Родительские правила должны быть конкретными, не стоит поддаваться на манипуляционные ходы ребенка.



"Не надо совершать ошибок", "Еще раз получишь плохую оценку, не получишь то-то"



Родитель, зная, что у ребенка проблемы с каким-то предметом, вместо того, чтобы постараться вместе с ним решить этот вопрос, задачу, начинает его дополнительно пугать какими-то запретами. Важно, чтобы родители объясняли, что ошибаться - это нормально. Благодаря ошибкам человек растет, получает какой-то опыт, возможность исправить свои недочеты и совершенствоваться.