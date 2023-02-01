Заключённым в США предложили сократить сроки в обмен на донорство органов

Соответствующий законопроект сейчас обсуждают в штате Массачусетс.



В американском штате Массачусетс предложили сокращать тюремный срок заключённым, которые дадут согласие на донорство органов или костного мозга, сообщает The Guardian. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают на уровне штата.



По данным издания, законопроект предусматривает создание программы по донорству органов в исправительных учреждениях Массачусетса. Документ разработали двое законотворцев от штата, оба – представители Демократической партии. Они предлагают сокращать заключённым тюремные сроки не менее чем на два месяца и не более чем на год в том случае, если те согласятся стать донорами. Следить за соблюдением закона (в частности, за тем, чтобы у участников программы брали допустимое количество костного мозга) будет специальная комиссия.



Сейчас Федеральное бюро тюрем США разрешает донорство органов и костного мозга заключёнными только в тех случаях, когда пересадка требуется их ближайшим родственникам. Во многих исправительных учреждениях страны просто нет условий для реализации такой программы. У приговорённых к смерти органы для пересадки не берут в любом случае – даже если они дали соответствующее разрешение. Сторонники принятия законопроекта говорят, что он поможет тем, кто нуждается в экстренной трансплантации (сейчас в очереди на пересадку органов – более 104,4 тысячи американцев, из них почти 59 тысячам нужна срочная операция). Кроме того, закон позволил бы упростить получение необходимых органов расовыми меньшинствами. Однако есть и определённые опасения по поводу злоупотреблений.



"Мы обеспокоены возможностью принуждения и низким уровнем медицинского обслуживания в тюремных условиях. Мы верим, что решение должно быть направлено на устранение глубинных структурных проблем, ведущих к неравенству в сфере здравоохранения, среди которых ненужное лишение свободы столь многих людей, которые могли бы жить свободно и безопасно в нашем обществе", – прокомментировала Джесс Уайт, руководитель направления по юридическому обслуживанию заключённых штата Массачусетс.