Эрдоган высказался о позиции по членству Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отверг предложение Швеции вступить в НАТО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара на данный момент не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО.
"Швеция, даже не беспокойтесь! Пока вы позволяете сжигать и рвать священную книгу, Коран, и делаете это вместе со своими силами безопасности, мы не скажем "да" вашему вступлению в НАТО", - сказал Эрдоган законодателям из своей консервативной партии AKP.
Сообщается, что 21 января глава датской антиисламской партии Stram Kurs Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице. Власти согласовали акцию. Из-за этого был отменен запланированный на 27 января визит в Турцию министра обороны Швеции Пола Йонсона.
Согласно действующим правилам, для вступления новой страны в НАТО необходимо единогласное согласие всех 30 членов альянса. Другая страна НАТО, Венгрия, также выразила скептическое отношение к заявке Швеции после сожжения Корана.
Ранее турецкие власти предостерегли своих граждан от поездок в Европу и США, сославшись на риск возможных притеснений.
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