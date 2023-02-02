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Эрдоган высказался о позиции по членству Швеции в НАТО

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 09:36
Эрдоган высказался о позиции по членству Швеции в НАТО
Фото:instagram.com/rterdogan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отверг предложение Швеции вступить в НАТО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара на данный момент не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО.

"Швеция, даже не беспокойтесь! Пока вы позволяете сжигать и рвать священную книгу, Коран, и делаете это вместе со своими силами безопасности, мы не скажем "да" вашему вступлению в НАТО", - сказал Эрдоган законодателям из своей консервативной партии AKP.

Сообщается, что 21 января глава датской антиисламской партии Stram Kurs Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице. Власти согласовали акцию. Из-за этого был отменен запланированный на 27 января визит в Турцию министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Согласно действующим правилам, для вступления новой страны в НАТО необходимо единогласное согласие всех 30 членов альянса. Другая страна НАТО, Венгрия, также выразила скептическое отношение к заявке Швеции после сожжения Корана.

Ранее турецкие власти предостерегли своих граждан от поездок в Европу и США, сославшись на риск возможных притеснений.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Hummerhead (Посетители) Сегодня, 12:45
Эрлоган торгаш.
как и все политики.
сказанное сегодня "нет", это проданное завтра "да".
 
 

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