Пара туристов оставила младенца в аэропорту, не желая платить за его билет

Сотрудники авиакомпании Ryanair были шокированы решением пары пассажиров оставить своего ребенка на стойке регистрации в израильском аэропорту после споров по поводу необходимости покупать для ребенка отдельный билет, передает Tengritravel.kz.
Как пишет The Jerusalem Post, пара путешественников с бельгийскими паспортами 31 января направлялась в Брюссель через аэропорт Бен-Гурион (Тель-Авив). Однако перед регистрацией родителям сообщили, что за место для их ребенка придется доплатить. Вместо этого они просто оставили своего малыша в детской коляске у стойки и пошли на паспортный контроль.
"Мы никогда не видели ничего подобного. Мы не могли поверить в то, что видели", — заявил сотрудник Ryanair местному изданию.
По данным управления аэропортов Израиля, пара опаздывала на рейс в Брюссель и, похоже, очень хотела пройти проверку безопасности в аэропорту — с младенцем или без него.
"Агент регистрации в аэропорту Бен-Гурион связался со службой безопасности аэропорта, которая забрала этих пассажиров, и теперь это дело местной полиции", — отметил представитель Ryanair.
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