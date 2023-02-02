Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Февраля
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.92 KZT
  • €1 = 505.77 KZT
  • 1 RUB = 6.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Украина попросила Грузию выдать Саакашвили Киеву

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 17:58
Украина попросила Грузию выдать Саакашвили Киеву
Фото: Special Penitentiary Service of Georgia
В министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест "в связи с негуманным обращением" с украинским гражданином Михаилом Саакашвили, находящемся под стражей в Грузии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт МИД Украины.

В заявлении министерства говорится, что грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС и свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии.

"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", - заявили в украинском МИД.

Кроме того, Украина призвала грузинские власти "незамедлительно прекратить издевательства" над Саакашвили и передать его Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии с просьбой проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Накануне сообщалось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из тбилисской больницы "Вивамеди", где он находился несколько последних месяцев, в реанимацию, поскольку его состояние ухудшилось до критического.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика