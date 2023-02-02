Украина попросила Грузию выдать Саакашвили Киеву

В министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест "в связи с негуманным обращением" с украинским гражданином Михаилом Саакашвили, находящемся под стражей в Грузии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт МИД Украины.



В заявлении министерства говорится, что грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС и свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии.



"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", - заявили в украинском МИД.



Кроме того, Украина призвала грузинские власти "незамедлительно прекратить издевательства" над Саакашвили и передать его Киеву.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии с просьбой проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.



Накануне сообщалось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из тбилисской больницы "Вивамеди", где он находился несколько последних месяцев, в реанимацию, поскольку его состояние ухудшилось до критического.