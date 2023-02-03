Нумеролог назвала таланты детей, рожденных в определенный день 2023 года

Казахстанский нумеролог Маргарита Авилкина рассказала Zakon.kz о чертах характера, присущих большинству малышей, появившихся на свет в 2023 году. Эксперт описала таланты и способности детей в зависимости от даты их рождения.



Как отметила специалист, прежде чем говорить о датах рождения и как они влияют на способности человека, сначала стоит разобрать значение самого 2023 года. По ее мнению, именно это даст понимание, какими основными качествами и чертами характера будут наделены малыши, появившиеся на свет в текущем году.



"Итак, сложим для начала 2023 год – каждую цифру в отдельности (2+0+2+3=7). Получилось число 7. Семь в нумерологии имеет духовную, сакральную интерпретацию. Это число немного оторвано от материального мира, ближе к миру духовному. Вполне вероятно, что этот эффект подарит в будущем великих мыслителей, философов, людей искусства, творчества, информации и знаний". Маргарита Авилкина



Специалист рассказала, что дети, зачатые и рожденные в этом году, приятно удивят родителей повышенным интересом к учебе, а также тягой к знаниям об устройстве мира. Соответственно, и профессии они наверняка выберут относящиеся к вышеперечисленным навыкам: преподавателя, искусствоведа, журналиста, психолога, ученого, писателя и другие.



"Не будем забывать, что семерка – это везение и удача. Год подарит настоящих везунчиков для своих родителей", – подчеркнула нумеролог.



Влияние числовых вибраций этой цифры наделит малышей следующими характеристиками: высоким интеллектом, изобретательностью, яркой индивидуальностью, отличной интуицией, глубокими мыслительными способностями и умением анализировать. К тому же будут и дополнительные характеристики, такие как проницательность, высокая духовность, таинственность и самодостаточность.



Нумеролог назвала индивидуальные качества и таланты, которыми, вероятнее всего, будет обладать ребенок, появившийся на свет в то или иное число.



1, 10, 19, 28 – эти числа наделяют личность умением наполнять других людей энергией, мотивировать и вдохновлять к новым свершениям. В эти даты рождаются настоящие лидеры, которые не боятся ничего. Им с детства нужно прививать умение брать на себя ответственность.



Ряд качеств, которыми они будут обладать: активность, лидерство, решительность, энергия, внимательность, независимость, инициативность, нестандартное мышление, сообразительность, сила воли, новые перспективы, амбиции, сообразительность.



2, 11, 20, 29 – талант малышей, рожденных в эти числа, заключается в умении анализировать, в способности отыскать "золотую середину", легко выстраивать логическую цепочку и взаимосвязь между вещами. Обычно они отличные друзья.



Качества: сотрудничество, баланс энергий (мужское/женское), поддержка, интуиция, помощь, дипломатия, диалоги, надежное плечо.



3, 12, 21, 30 – появившиеся на свет в эти числа обладают хорошим чувством юмора, легкостью на подъем, природной способностью к театральному искусству и актерскому мастерству. Из личностных качеств – умение поддержать других в тяжелые моменты.



Качества: творческий подход, креативность, постоянное самосовершенствование, удача, отсутствие боязни проявлять себя, решительность, настойчивость.



4, 13, 22, 31 – талант в степенности, терпеливости и умении ждать. Люди этих чисел спокойного нрава, способные держать "марку" в любой ситуации. Легко достигают поставленной цели.



Качества: трудолюбие, усидчивость, усердие, порядок, работа на результат, духовная близость с родными, семейность.



5, 14, 23 – самый главный талант – тяготение к изучению мира и путешествиям. Они всеми силами стремятся познать мир и жить в гармонии с собой.



Качества: стремление ко всему новому, к движению и активности. Отзывчивость, быстрая реакция. Поиск себя. Любовь к переменам и риску, быстрая адаптация к изменениям вокруг.



6, 15, 24 – те, кто появился в эти числа, обладают сильной харизмой, умением создавать красоту и гармонию своими руками.



Качества: семейность, заботливость, проявление сострадания. Умение монетизировать любые навыки.



7, 16, 25 – способность числа заключается в том, что человек, рожденный в эти дни, станет авторитетом для других людей. Способен поднимать самооценку людей и вести их за собой. Блестящий оратор и благородный человек.



Качества: скорость во всем, постоянный поиск информации, везение, интуиция, стремление получать больше, движение, активность.



8, 17, 26 – главная сила рожденных в эти даты – энергия. Ее мощь позволит получать то, что им необходимо, и не только в детском возрасте.



Качества: уверенность в себе, движение, баланс, активный труд, справедливость, чувство долга, ответственность, решительность, коммерческие способности, уверенность в себе.



9, 18, 27 – находить общий язык со всеми – самая сильная сторона личности, рожденной в эти числа. То есть главный талант заключается в коммуницировании и общении.



Качества: храбрость, гуманность, анализ, самостоятельность, искренность, желание помогать.