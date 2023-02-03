Названа самая старая собака в истории

30-летняя собака сторожевой породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби признана самой старой в истории и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.
Боби всю жизнь прожил в деревне недалеко от португальского города Лейрия. Хозяин собаки, 38-летний Леонель Коста, нашел его с отцом во флигеле, где они хранили дрова, вместе с другими новорожденными щенками. По словам мужчины, у его семьи уже было много животных, поэтому отец принял решение избавиться от щенков. «К сожалению, в то время у пожилых людей, которые не могли забрать к себе животных, считалось нормальным зарывать их в яму, где они умирали», — вспоминает он.
Позже Коста вместе с братьями нашли во флигеле еще одного щенка, которого не заметил их отец. Они назвали его Боби и несколько недель прятали его от родителей. Несмотря на то, что родители вскоре узнали правду и отругали детей, они решили оставить пса себе.
Боби вырос общительной и ласковой собакой и стал лучшим другом Косты. Пса никогда не держали на цепи, поэтому он часто гулял по соседним фермам и лесам и общался с другими животными. Постарев, Боби стал менее активным. Сейчас собаке трудно ходить, поэтому она проводит почти все время на заднем дворе дома с четырьмя домашними кошками. Зрение пса тоже ухудшилось: он часто врезается в препятствия во время прогулок. Собака много отдыхает и любит лежать у камина.
Коста отметил, что никогда не кормил Боби собачьим кормом. Это, по мнению хозяина, в значительной степени повлияло на продолжительность его жизни. «Между собачьими консервами и куском мяса он, не колеблясь, выберет второй вариант», — утверждает мужчина.
Хозяин добавил, что Боби никогда не страдал от серьезных проблем со здоровьем. Лишь однажды в 2018 году собака попала в ветеринарную клинику, когда потеряла сознание из-за затрудненного дыхания. «Мы регулярно посещаем ветеринара. Результаты исследований всегда показывают, что у Боби хорошее здоровье для его преклонного возраста», — говорит Коста.
«Боби особенный. Глядя на него, я вспоминаю членов своей семьи, многих из которых, к сожалению, уже нет в живых: моего отца, брата, моих бабушек и дедушек. Боби является символом нескольких поколений моей семьи», — подытожил хозяин пса-долгожителя.
Ранее сообщалось, что 23-летняя чихуахуа из США по кличке Спайк попала в Книгу рекордов Гиннесса и стала старейшей собакой в мире. Хозяйка утверждает, что ее питомец дружелюбный и спокойный, но может разозлиться, когда его гладят незнакомцы.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.