До 40 стран могут бойкотировать Олимпийские игры в 2024 году

Украина пригрозила бойкотом Олимпиады в связи возможным участием в соревнованиях российских спортсменов.
До 40 стран могут бойкотировать летние Олимпийские игры-2024. Об этом заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, сообщает BBC.
Заявление польского министра прозвучало после того, как Польша, Литва, Эстония и Латвия совместно отвергли план Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить россиянам и белорусам участвовать в этих соревнованиях.
Ранее Украина также пригрозила бойкотом и отказом от участия в Олимпиаде. Великобритания осудила план МОК, назвав его "далёким от реальности войны".
Министр Бортничук сказал, что считает возможным создание коалиции из 40 стран, включая Великобританию, США и Канаду, для противодействия планам МОК.
"Учитывая это, я не думаю, что нам придётся принимать трудные решения до начала Олимпийских игр, а если мы будем бойкотировать игры, то коалиция, в которую мы войдём, будет достаточно многочисленной, чтобы сделать проведение игр бессмысленным", – сказал Камиль Бортничук.
На прошлой неделе МОК объявил, что рассмотрит вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в ОИ-2024 в Париже под нейтральным флагом, добавив, что "ни один спортсмен не должен быть лишён возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта".
2 февраля министры спорта Латвии, Литвы, Эстонии и Польши заявили, что "любые попытки Международного олимпийского комитета привлечь российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, даже под нейтральным флагом, должны быть отвергнуты".
"Усилия по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под завесой нейтралитета узаконивают политические решения и широко распространённую пропаганду этих стран", – говорится в заявлении.
МОК подтвердил, что никаких дискуссий о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям пока не было, и предупредил Украину и другие страны о последствиях угрозы бойкота.
"Угроза бойкота Олимпийских игр, которую сейчас рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, которые оно отстаивает", – заявили в МОК.
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