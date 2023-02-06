Землетрясение в Турции: число погибших превысило 900 человек

Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 900 человек. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Sabah.
По данным президента Турции, на данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек. Эрдоган отметил, что спрогнозировать окончательное число погибших сложно.
Он также сообщил, что в разных городах обрушились 2818 зданий.
Турецкий лидер отметил, что это было самое мощное землетрясение с 1939 года — его магнитуда составила 7,7. В поисково-спасательных работах участвуют более девяти тысяч человек, Анкаре получила предложения от помощи от 45 стран, рассказал он.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 по местному времени 6 февраля на глубине 17,9 километра недалеко от турецкого города Газиантеп. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 7,8 балла.
Подземные толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также в нескольких странах региона, включая Сирию и Ливан.
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