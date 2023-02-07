Законность платного возврата товаров Wildberries просят проверить в России

Общественники обратились с письмом в Роспотребнадзор с просьбой проверить законность платы за возврат товаров популярного масс-маркета, сообщает Zakon.kz.



В Роспотребнадзор обратились члены организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива". Обратившиеся считают, что брать плату за возврат товара при его онлайн-заказе возможно только при курьерской доставке до квартиры, пишут "Известия".



Согласно законодательству РФ, если покупатель отказывается от товара, ему следует вернуть средства, но из них вычитают оплату доставки возвращенного товара от потребителя продавцу. Общественники настаивают, масс-маркет нарушает закон и незаконно взимает оплату возврата.



В практике интернет-магазина действует система, при которой клиент оплачивает товар в случае его возврата по своей инициативе. Для покупателей Казахстана действует такая же система. Оповещение о платном возврате и сумме оплаты вывешено на сайте при покупке товаров. В случае неуплаты возвратной стоимости у покупателя нет возможности продолжать покупки и делать заказы.



В марте 2022 года Совет Евразийской экономической комиссии повысил лимит беспошлинного ввоза товаров, которые доставляются перевозчиком или через почтовые отправления. Теперь для физических лиц сумма таких покупок в зарубежных интернет-магазинах выросла до 1000 евро.