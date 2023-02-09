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Число жертв землетрясений в Турции превысило 12 тысяч

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 08:05
Число жертв землетрясений в Турции превысило 12 тысяч
Фото aa.com.tr
Число погибших в Турции в результате землетрясений возросло до 12 391 человека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, 12 тысяч 391 человек погиб и 62 тысячи 914 человек получили ранения в результате землетрясений в Кахраманмараше.

Другими провинциями на юге и востоке Турции, пострадавшими от землетрясений, являются Газиантеп, Хатай, Османие, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.

Более 6000 зданий рухнули из-за землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, произошедших менее чем за 10 часов.

Землетрясения затронули более 13 миллионов человек.

8-месячную девочку спасли из-под завалов через 68 часов после землетрясения в Турции

Напомним, два сильных толчка в понедельник, 6 февраля, потрясли юго-восточную часть Турции, также затронув несколько провинций Сирии.

Спасатели МЧС Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Соответствующее поручение ранее дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, Токаев поручил выделить миллион долларов для помощи Турции. Гуманитарную помощь собирают и граждане страны. Казахстанцы уже собрали 90 тысяч долларов на помощь Турции.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 08:36
Токаев поручил выделить миллион долларов для помощи Турции

Помнится в январе 2022 года Токаеву предлагали 25 млн долларов и самолет и лети куда хочешь, а тут у людей горе и выделил всего 1 млн долларов, он как будто свои собственные деньги выделяет.
 
 

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