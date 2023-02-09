Число жертв землетрясений в Турции превысило 12 тысяч

Число погибших в Турции в результате землетрясений возросло до 12 391 человека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.



По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, 12 тысяч 391 человек погиб и 62 тысячи 914 человек получили ранения в результате землетрясений в Кахраманмараше.



Другими провинциями на юге и востоке Турции, пострадавшими от землетрясений, являются Газиантеп, Хатай, Османие, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.



Более 6000 зданий рухнули из-за землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, произошедших менее чем за 10 часов.



Землетрясения затронули более 13 миллионов человек.



8-месячную девочку спасли из-под завалов через 68 часов после землетрясения в Турции



Напомним, два сильных толчка в понедельник, 6 февраля, потрясли юго-восточную часть Турции, также затронув несколько провинций Сирии.



Спасатели МЧС Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Соответствующее поручение ранее дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Кроме того, Токаев поручил выделить миллион долларов для помощи Турции. Гуманитарную помощь собирают и граждане страны. Казахстанцы уже собрали 90 тысяч долларов на помощь Турции.