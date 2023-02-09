«Всюду запах смерти»: спасатели рассказали о тяжелых проблемах, связанных с жертвами землетрясения

В Турции многие ропщут на медленные, по мнению некоторых, действия властей по ликвидации жутких последствий катастрофического землетрясения: не хватает спасателей, техники, а драгоценное время уходит. Но в соседней Сирии, истерзанной многолетней гражданской войной, в пострадавших от подземной стихии районах царит ад.



Сирийская группа гражданской обороны призывает к поставкам поисково-спасательного оборудования, описывая ситуацию на удерживаемом боевиками северо-западе Сирии как “трагическую” и пропитанную “запахом смерти”.



“Ситуация трагична во всех смыслах этого слова. К сожалению, сотни семей все еще находятся под завалами”, - цитирует канал «Аль-Джазира» слова волонтера по имени Асим аль-Яхья. По его словам, ощущается острая нехватка поисково-спасательного оборудования.



Спасатели сообщают в Интернете, что «смерть нависла над кварталами Салкина», города к западу от города Идлиб. “Запах смерти повсюду”, - говорится в их сообщении.



Сирийский инженер-строитель из северо-западного города Идлиб сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что быстрому обрушению зданий после землетрясения способствовали обстрелы во время гражданской войны. А по словам одного из волонтеров, старые здания в Сирии были возведены без учета фактора стихийных бедствий, в то время как некоторые вновь построенные здания не соответствовали техническим и инженерным нормам. По его словам, одним из таких примеров является неспособность заложить достаточное количество металлической арматуры в фундаменты.



Сирийская группа гражданской обороны всю ночь продолжала поисковые операции в удерживаемых повстанцами районах Сирии, поскольку спасательные работы приблизились к 72-часовой отметке, которую эксперты по стихийным бедствиям считают наиболее вероятным периодом для спасения жизней.



По словам спасателей, сотни людей остаются в ловушке под завалами в городе Джандирес в провинции Алеппо.



В то время как страны со всего мира направили спасательные команды и предметы снабжения в пострадавшую от землетрясения Турцию, по словам местных жителей, небольшая часть этой помощи прибыла в удерживаемые вооруженной оппозицией районы северо-западной Сирии.



“Я призываю международное сообщество, арабские страны и Организацию Объединенных Наций срочно помочь нам”, - говорит волонтер-медик Обайда Раннуш, стоя у пограничного перехода Баб аль-Хава между Турцией и Сирией. – Более чем через 60 часов после землетрясения сотни людей все еще находятся в ловушке под обломками. Мы не можем спасти их из-за наших скудных ресурсов. Нам нужна тяжелая техника, гуманитарная и медицинская помощь”.



По его словам, до сих пор ни один гуманитарный конвой не пересек границу между Сирией и Турцией. “Мы не получали никакой помощи, - подчеркнул он. – Мы стоим здесь у пограничного перехода, чтобы попросить о гуманитарной помощи, чтобы мы могли спасти некоторых людей под обломками”.



Если Запад не спешит с помощью для поддерживаемой им сирийской оппозиции, то тем более не видно особого энтузиазма США и их союзников по помощи пострадавшим районам, находящимся под контролем правительства Сирии. Как заявила телеканалу Sky News советник президента САР Бусейна Шаабан, «к сожалению, Запад волнуют только районы, где террористы, где "Белые каски", но они не переживают о тех районах, в которых живут большинство сирийцев».