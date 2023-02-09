Число жертв землетрясений в Турции превысило 14 тысяч - Эрдоган

Число погибших в Турции в результате землетрясений возросло до 14 тысяч, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Anadolu.



Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, жертвами землетрясения стали 14 014 человек, ранения получили 63 794 человека.



Ранее сообщалось о 12 тысячах погибших и около 63 тысячах пострадавших.



Два сильных толчка в понедельник, 6 февраля, потрясли юго-восточную часть Турции, также затронув несколько провинций Сирии.



Спасатели МЧС Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Соответствующее поручение ранее дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



Кроме того, Токаев поручил выделить миллион долларов для помощи Турции. Гуманитарную помощь собирают и граждане страны. Казахстанцы уже собрали 90 тысяч долларов на помощь Турции.