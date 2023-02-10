Число погибших при землетрясении в Турции превысило 18 тысяч, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Sabah.



Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, число погибших возросло до 18 342, а число раненых достигло 74 242 человек в результате стихийного бедствия, которое президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал "катастрофой века".



Ранее сообщалось о 17 674 погибших и 72 879 раненых.



Между тем в соседней Сирии погибли по меньшей мере 3377 человек.



Напомним, два сильных толчка в понедельник, 6 февраля, потрясли юго-восточную часть Турции, также затронув несколько провинций Сирии.



Президент Касым-Жомарт Токаев поручил выделить миллион долларов для помощи Турции и направить гуманитарную помощь Сирии.