Тело казахстанки нашли в Турции

Тело казахстанки Жанар Жаксыбековой нашли в Турции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz.
"10 февраля в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции в ходе спасательно-поисковых работ было найдено тело женщины, предположительно гражданки Казахстана. Прибывшие из Алматы родственники опознали ее как гражданку Республики Казахстан Жанар Жаксыбекову", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дипломаты оказали содействие в транспортировке тела погибшей из Кахраманмараша в Анталью и далее в Алматы, а также в оформлении необходимых документов. Тело доставлено в Талдыкорган.
"Все расходы по транспортировке взяло на себя государство. Вместе с тем была достигнута договоренность с турецкой авиакомпанией Pegasus о предоставлении 90-процентной скидки для сопровождающих родственников погибшей гражданки", - добавили в МИД.
Посол Турции в Казахстане 8 февраля сообщил о четырех пропавших казахстанцах. В тот же день казахстанку Сабину Мамадьярову спасли из-под завалов.
В четверг казахстанские спасатели при разборе завалов полностью разрушенного шестиэтажного дома в Антакье обнаружили тело гражданина Казахстана Адиля Кадырбекова.
Позже нашли тело второго казахстанца - Мирболата Курмашева.
По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции превысило 18 тысяч. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил выделить миллион долларов для помощи Турции и направить гуманитарную помощь Сирии.
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