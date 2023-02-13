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В Турции подсчитали сумму ущерба экономике из-за землетрясений

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:00
В Турции подсчитали сумму ущерба экономике из-за землетрясений
Фото: Anadolu
В Турции подсчитали, сколько денег страна может потерять из-за землетрясений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на отчет Турецкой конфедерации предпринимательства и бизнеса (Turkonfed).

Согласно прогнозу Turkonfed, землетрясения нанесли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 миллиарда долларов, и еще 10,4 миллиарда долларов придутся на потери из-за понижения доходов бюджета.

Кроме того, в организации заявили, что потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в 2,9 миллиарда долларов. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Турции, включая дороги и электросети, а также больницы и школы, может привести к тому, что дефицит бюджета страны в этом году превысит 5,4 процента ВВП по сравнению с официальным прогнозом в 3,5 процента.

Расчеты Turkonfed были основаны на результатах землетрясений 1999 года недалеко от Стамбула, в результате которых погибло около 18 тысяч человек. Потери в результате последних землетрясений уже сейчас намного превышают потери от землетрясений 1999 года, а десятки тысяч людей числятся пропавшими без вести.

При этом отмечается, что любые расчеты нельзя считать окончательными, поскольку подводить итоги последствий землетрясений еще рано.

Напомним, после землетрясений в Турции и Сирии продолжается разбор завалов. С каждым днем увеличивается количество погибших. По последним данным, число жертв катастрофы превысило отметку в 33 тысячи человек.

Спасатели МЧС Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений 7 февраля. Соответствующее поручение ранее дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Токаев поручил выделить миллион долларов для помощи Турции. Гуманитарную помощь собирают и граждане страны. Казахстанцы уже собрали 90 тысяч долларов на помощь Турции.

Также Казахстан при поддержке Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) доставил 50 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию.


Источник: tengrinews.kz
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