В Турции подсчитали сумму ущерба экономике из-за землетрясений

В Турции подсчитали, сколько денег страна может потерять из-за землетрясений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на отчет Турецкой конфедерации предпринимательства и бизнеса (Turkonfed).
Согласно прогнозу Turkonfed, землетрясения нанесли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 миллиарда долларов, и еще 10,4 миллиарда долларов придутся на потери из-за понижения доходов бюджета.
Кроме того, в организации заявили, что потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в 2,9 миллиарда долларов. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Турции, включая дороги и электросети, а также больницы и школы, может привести к тому, что дефицит бюджета страны в этом году превысит 5,4 процента ВВП по сравнению с официальным прогнозом в 3,5 процента.
Расчеты Turkonfed были основаны на результатах землетрясений 1999 года недалеко от Стамбула, в результате которых погибло около 18 тысяч человек. Потери в результате последних землетрясений уже сейчас намного превышают потери от землетрясений 1999 года, а десятки тысяч людей числятся пропавшими без вести.
При этом отмечается, что любые расчеты нельзя считать окончательными, поскольку подводить итоги последствий землетрясений еще рано.
Напомним, после землетрясений в Турции и Сирии продолжается разбор завалов. С каждым днем увеличивается количество погибших. По последним данным, число жертв катастрофы превысило отметку в 33 тысячи человек.
Спасатели МЧС Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений 7 февраля. Соответствующее поручение ранее дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, Токаев поручил выделить миллион долларов для помощи Турции. Гуманитарную помощь собирают и граждане страны. Казахстанцы уже собрали 90 тысяч долларов на помощь Турции.
Также Казахстан при поддержке Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) доставил 50 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.