Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 14 Февраля
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 452.43 KZT
  • €1 = 483.06 KZT
  • 1 RUB = 6.14 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Споры из-за "шпионских шаров" обострились между США и Китаем

Просмотров:321 Опубликовано: Вчера, 19:12
Споры из-за "шпионских шаров" обострились между США и Китаем
Кадр из видео
Споры между Китаем и США из-за "шпионских шаров" обострились после того, как Пекин обвинил Вашингтон в незаконном запуске аэростатов над территорией КНР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что американские воздушные шары пролетали над Китаем более 10 раз с начала 2022 года без какого-либо разрешения со стороны китайских властей.

В Китае не стали напрямую связывать запуск американских аэростатов над территорией Китая с "военными или шпионскими" целями, не предоставив других подробностей. Однако представитель МИД призвал США изменить свой курс и заняться самоанализом, а не клеветать и обвинять Китай.

Китай впервые обвинил США в использовании аэростатов над его территорией. Вашингтон пока не ответил на обвинения Пекина.

Напомним, заявление Пекина прозвучало после того, как в начале этого месяца США сбили китайский "шпионский шар" у побережья Южной Каролины.

"Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами", - заявил глава Северного командования ВС США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Херк.

Первый инцидент с воздушным шаром побудил госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запланированную поездку в Пекин.

Впоследствии американские военные сбили еще три летающих объекта над Северной Америкой. Китай заявил, что он "сильно" недоволен тем, что США сбили его воздушный шар, и оставляет за собой право на любую реакцию на инцидент.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Freeman81 (Посетители) Вчера, 21:10
Я сфоткал эту штуку над Актау. Это было 17.12.2022

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика