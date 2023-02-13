Споры из-за "шпионских шаров" обострились между США и Китаем

Споры между Китаем и США из-за "шпионских шаров" обострились после того, как Пекин обвинил Вашингтон в незаконном запуске аэростатов над территорией КНР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что американские воздушные шары пролетали над Китаем более 10 раз с начала 2022 года без какого-либо разрешения со стороны китайских властей.
В Китае не стали напрямую связывать запуск американских аэростатов над территорией Китая с "военными или шпионскими" целями, не предоставив других подробностей. Однако представитель МИД призвал США изменить свой курс и заняться самоанализом, а не клеветать и обвинять Китай.
Китай впервые обвинил США в использовании аэростатов над его территорией. Вашингтон пока не ответил на обвинения Пекина.
Напомним, заявление Пекина прозвучало после того, как в начале этого месяца США сбили китайский "шпионский шар" у побережья Южной Каролины.
"Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами", - заявил глава Северного командования ВС США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Херк.
Первый инцидент с воздушным шаром побудил госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запланированную поездку в Пекин.
Впоследствии американские военные сбили еще три летающих объекта над Северной Америкой. Китай заявил, что он "сильно" недоволен тем, что США сбили его воздушный шар, и оставляет за собой право на любую реакцию на инцидент.
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