В ОДКБ назвали роль России решающей при переброске войск в Казахстан в январе 2022 года

Астана. 15 февраля. КазТАГ – В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвали роль России решающей при переброске войск в Казахстан в январе 2022 года, передает корреспондент агентства.
«При решающей роли потенциала Вооруженных Сил Российской Федерации в кратчайшие сроки осуществлена переброска из всех регионов коллективной безопасности в Казахстан формирований сил и средств сил ОДКБ. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Особенные слова благодарности Воздушно-космическим силам России: в сжатые сроки они выполнили сотни авиарейсов, перебросив по воздуху подразделения и технику», – сообщили на пресс-конференции в Центре кризисного реагирования ОДКБ в Москве.
В ОДКБ обсудили итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ за 2022 год и задачи на 2023 год. В том числе речь шла о январских событиях в Казахстане в январе 2022 года.
«В январе 2022 года Коллективные силы ОДКБ впервые за 30 лет с момента подписания Договора о коллективной безопасности были задействованы в связи с возникновением на территории Республики Казахстан угрозы безопасности, стабильности и суверенитету страны, вызванной в том числе вмешательством извне. Хоть эта уникальная операция и иное направление – непосредственное применение Войск (Коллективных сил), но очень важный результат нашей совместной работы», – сказал начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров.
Он напомнил, что войска ОДКБ ставили перед собой задачу охранять важные государственные и военные объекты, оказать содействия силам правопорядка.
«Проведенная в январе 2022 года миротворческая операция ОДКБ в Республике Казахстан подтвердила готовность Коллективных сил эффективно решать задачи по обеспечению безопасности государств-членов и продемонстрировала международному сообществу дееспособность Организации к оперативному развертыванию и завершению миссии, тем самым проявив высокий статус ОДКБ в системе международных и региональных организаций», – говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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