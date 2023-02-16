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Арестован сын Жириновского

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 17:53
Арестован сын Жириновского
Фото: azattyq-ruhy.kz
Тверской суд Москвы арестовал внебрачного сына бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна на 15 суток, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на РБК.

«Признан виновным Эйдельштейн Олег Владимирович в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2, ст. 20.1 КоАП, виновному назначено в виде административного ареста 15 суток», - сообщили в суде.

Сына политика арестовали по делу о мелком хулиганстве и неповиновении представителю власти.

Источник в правоохранительных органах утверждал, что Эйдельштейн попал в отдел полиции после стычки в одном из московских ресторанов. Там он оскорблял полицейских и ударил одного из них, сказал собеседник.

Драка с участием Эйдельштейна произошла в ресторане «Ткемали» на Лубянке, передают телеграм-канал Baza и газета «Известия» со ссылкой на источник. По информации первого, она случилась 14 февраля. Сын Жириновского вел себя агрессивно и напал на инспектора патрульно-постовой службы. Мужчина получил ушиб в области правой ключицы, отмечает Baza.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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