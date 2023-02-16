Арестован сын Жириновского

Тверской суд Москвы арестовал внебрачного сына бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна на 15 суток, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на РБК.
«Признан виновным Эйдельштейн Олег Владимирович в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2, ст. 20.1 КоАП, виновному назначено в виде административного ареста 15 суток», - сообщили в суде.
Сына политика арестовали по делу о мелком хулиганстве и неповиновении представителю власти.
Источник в правоохранительных органах утверждал, что Эйдельштейн попал в отдел полиции после стычки в одном из московских ресторанов. Там он оскорблял полицейских и ударил одного из них, сказал собеседник.
Драка с участием Эйдельштейна произошла в ресторане «Ткемали» на Лубянке, передают телеграм-канал Baza и газета «Известия» со ссылкой на источник. По информации первого, она случилась 14 февраля. Сын Жириновского вел себя агрессивно и напал на инспектора патрульно-постовой службы. Мужчина получил ушиб в области правой ключицы, отмечает Baza.
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