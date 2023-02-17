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Число жертв землетрясений в Турции превысило 38 тысяч

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:53
Число жертв землетрясений в Турции превысило 38 тысяч
Фото: Anadolu
Число погибших в результате серии разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции превысило 38 тысяч человек, передает Tengrinews.kz.

Об этом говорится на сайте управления по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD.

Отмечается, что в общей сложности, в результате землетрясений 38 044 человека погибли в Кахраманмараше, Османие, Хатае, Килисе, Газиантепе, Диярбакыре, Шанлыурфе, Адане, Адыямане, Малатье и Элязыге.

По информации ведомства, с момента первого землетрясения в регионе произошло более 4,7 тысячи повторных подземных толчков.

Напомним, два сильных толчка в понедельник, 6 февраля, потрясли юго-восточную часть Турции, также затронув несколько провинций Сирии.


Источник: Tengrinews.kz
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