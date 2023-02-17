Число жертв землетрясений в Турции превысило 38 тысяч

Число погибших в результате серии разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции превысило 38 тысяч человек, передает Tengrinews.kz.



Об этом говорится на сайте управления по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD.



Отмечается, что в общей сложности, в результате землетрясений 38 044 человека погибли в Кахраманмараше, Османие, Хатае, Килисе, Газиантепе, Диярбакыре, Шанлыурфе, Адане, Адыямане, Малатье и Элязыге.



По информации ведомства, с момента первого землетрясения в регионе произошло более 4,7 тысячи повторных подземных толчков.



Напомним, два сильных толчка в понедельник, 6 февраля, потрясли юго-восточную часть Турции, также затронув несколько провинций Сирии.