В Telegram ответили на обвинения главы WhatsApp

Представитель Telegram Реми Вон ответил на обвинения главы WhatsApp Уилла Кэткарта об опасности использования мессенджера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на GSMArena.



Вон пояснил, что в своих обвинениях Кэткарт ссылался на материал издания Wired. По его словам, статья Wired содержит множество ошибок, также редакция проигнорировала комментарии и ответы Telegram, что в свою очередь ввело в заблуждение главу WhatsApp.



"Приложение Telegram имеет открытый исходный код и использует воспроизводимые сборки с версии 5.13. "Воспроизводимые сборки" означает, что вы можете скомпилировать общедоступный исходный код и проверить, что полученный машинный код идентичен тому, который размещен в Apple App Store, Google Play Store и на собственном сайте Telegram", - заявил Вон.



Он отметил, что серверы Telegram не имеют открытого исходного кода.



"Ранее команда из итальянского университета Удине проверяла протокол MTProto 2.0, используемый Telegram для защиты своих чатов", - подчеркнул он.



Кроме того, в Telegram составили список из девяти ошибок в статье Wired.



"Представитель мессенджера заверил, что в приложении нет автоматического отслеживания местоположения пользователя. Однако это возможно только в том случае, если пользователь явно делает свое местоположение публично видимым, что сделали только 0,01 процента пользователей", - заверил Вон.



Ранее глава WhatsApp Уилл Кэткарт обвинил Telegram в отсутствии должного уровня безопасности для пользователей и призвал всех пользователей отказаться от этого мессенджера.