Интересные факты: почему в феврале 28 дней

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ, доктор физико-математических наук Михаил Богданов считает, что февраль – самый необычный месяц года. Он появился в календаре позже других, а количество дней в нем не раз менялось, сообщает Zakon.kz.
По информации "Моя планета", первоначально древнеримский календарный год начинался 1 марта, делился на десять месяцев и длился всего 304 дня.
"Около 690 года до н. э. правитель Древнего Рима Нума Помпилий добавил в календарь январь и февраль. Февраль был посвящен богу подземного царства Фебруусу, а его название происходит от латинского слова februare – "очищать". Он стал последним месяцем года, поэтому на него пришлось всего 28 дней". Михаил Богданов
По его словам, в 46 году до н. э. еще одну календарную реформу провел Юлий Цезарь. В основу юлианского календаря был положен тропический год продолжительностью 365,2422 суток. Но календарный год должен содержать целое число суток, поэтому был введен цикл из четырех лет: три простых года по 365 дней, а четвертый, високосный, – 366.
При этом средняя продолжительность календарного года – 365,25 суток – оказывается достаточно близкой к тропическому году. Юлий Цезарь также упорядочил число дней в месяцах по такому принципу: в нечетных – 31 день, в четных – 30. Февраль в обычном году должен был иметь 29, а в високосном – 30 дней. Новый календарь начал действовать 1 января 45 года до н. э., но уже через год Юлий Цезарь погиб, а в календарь вкралась досадная ошибка – римские жрецы объявили високосным не каждый четвертый, а каждый третий год.
Как отметил Михаил Богданов, ситуацию исправил император Август. В благодарность за это римский Сенат в 8 году до н. э. переименовал месяц секстилис в августус. Но в нем было 30 дней, а древние римляне верили, что четные числа приносят несчастье. Поэтому к августу добавили еще один день, отняв его у февраля. С тех пор в феврале 28 дней в обычные годы и 29 – в високосные.
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