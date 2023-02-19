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Диетолог назвала три продукта, невероятно полезных для нервов

Просмотров:183 Опубликовано: Сегодня, 14:28
Диетолог назвала три продукта, невероятно полезных для нервов
Фото из открытых источников
Диетолог назвала продукты, которые надо есть каждый день, чтобы легко справляться со стрессом, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на kubnews.ru.

Осознанное питание

Как уверяет врач-диетолог Марина Сорокина, питаться, полагаясь лишь на свои вкусовые пристрастия и желания допустимо лишь для детей. Они не могут осознать истинной цели еды, что из продуктов организм получает огромное количество витаминов и микроэлементов.

Поэтому взрослым, отправляясь в магазин важно помнить об этом и стараться есть как можно больше натуральных и полезных продуктов.

«Даже, когда на основе анализа крови выявляется дефицит каких-то веществ, надо стараться не только принимать нужные витамины из аптеки, но и увеличить потребление продуктов, в которых много нужных конкретно вам элементов», - подчеркивает диетолог.

Стресс будем заедать!

Одна из самых частых проблем со здоровьем у жителей мегаполисов – подверженность стрессам, повышенная тревожность. Решить эту «задачку» без коррекции питания вряд ли получится. Надо обеспечить поступление в организм витамина В12. А он лучше всего усваивается именно из привычной всем пищи.

Главные источники витамина B12: мясо птицы, свинина, говядина, рыба и молочные продукты. Как отмечает эксперт по питанию, витамин полезен в небольших дозах: взрослому человеку в сутки достаточно получить всего 3 микрограмма витамина В12.

Вот три продукта, в которых В12 больше всего:

печень. В говяжьей печени этого вещества — 70 мкг на 100 г, в утиной — 54 мкг, в свиной — 30 мкг, в печени индейки — 28 мкг, в куриной — 16,5 мкг.

морепродукты. Они полезны тем, что в них есть и много других витаминов. Например, устрица также богаты витаминами А, В, С, D, магнием, кальцием, фосфором, цинком, железом, йодом.

скумбрия. В 100 г запечённой скумбрии содержится 19 мкг витамина B12.

Но, важно понимать, что вегетарианцам получить микроэлемент, который защитит от стресса, невозможно. Его просто нет в растительной пище. Поэтому вегетарианцам нужно принимать витамин B12 в синтетических формах.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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