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Назван лучший город Европы для туристов

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 20:30
Назван лучший город Европы для туристов
Фото из открытых источников
Лондон, Париж и Амстердам возглавили рейтинг городов Европы, подходящих для туризма и долгосрочного проживания. Консалтинговая компания Resonance Consultancy расставила по местам 100 лучших мегаполисов континента, передает Tengritravel.kz.

По информации ресурса Time Out, рейтингу можно доверять, ведь мнение составителей авторитетно.

"Resonance Consultancy, фирма, организовавшая WorldsBestCities.com, составила рейтинг 100 лучших городов Европы на 2023 год. При составлении списка учитывались многие факторы, в том числе пешеходная доступность, достопримечательности, разнообразие, впечатления, уровень занятости и даже хештеги в Instagram", - пишет источник.

Топ-10 лучших европейских городов выглядит так:

1. Лондон, Великобритания
2. Париж, Франция
3. Амстердам, Нидерланды
4. Барселона, Испания
5. Цюрих, Швейцария
6. Мадрид, Испания
7. Берлин, Германия
8. Рим, Италия
9. Базель, Швейцария
10. Женева, Швейцария

Глава Resonance Consultancy Крис Фэйр пояснил, что для составления рейтинга компания использовала комбинацию из основных статистических данных (таких как ВВП и уровень криминала), оценки от туристов и сообщения от местных жителей, собранные по рейтингам туристических платформ и по соцсетям.

"Мы выбираем не просто лучший город для жизни, для работы или для туристического визита — мы оцениваем комбинацию всех факторов", - заявил Фэйр.

Руководитель компании также отметил, что рейтинг учитывает те факторы, которые при выборе места для работы или поездки выбирает путешественник и которые считаются "эмпирическим качеством города".

Топ-100 составлялся по 24 показателям, сгруппированным в 6 основных категорий: "место", "люди", "программа", "продукт", "процветание", "продвижение".

Лондон, названный Resonance Consultancy "столицей столиц", особенно отмечен в отчете за свою недавно расширенную подземную сеть и открытие известных ресторанов, а также привлечение технологических гигантов, таких как TikTok и Instagram.

Далее следует Париж, получивший признание за свою новую велосипедную сеть и стремление стать пешеходным городом, а также впечатляющую железнодорожную инфраструктуру.

Третьего места удостоился Амстердам, известный своими жилищными проектами, в том числе районом, полностью строящимся из дерева.

В итоговом списке лидирует Великобритания (15 городов), а за ней расположились Германия (14 городов), Франция (13), Италия (8) и Испания (7). Если же попытаться вывести из этого списка лучшую страну на континенте, то это будет Швейцария: три города входят в первую десятку.

Добавим и о городе, столь любимом и, главное, доступном казахстанским туристам, речь, конечно, идет о Стамбуле. Он занимает вполне достойное 19-е место рейтинга.


Источник: Tengrinews.kz
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