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Зеленский провел переговоры с Си Цзиньпином

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 17:19
Зеленский провел переговоры с Си Цзиньпином
instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином, передает Tengrinews.kz.

"У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений", - написал Зеленский в своем Twitter.

Как сообщает "СТРАНА.ua", в МИД Китая заявили, что инициатором разговора Зеленского и Си Цзиньпина была украинская сторона. По словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, разговор длился почти час.

По результатом разговора Китай направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию, сообщил Си Цзиньпин.

Напомним, в конце марта Зеленский заявил, что пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Украину.


Источник: Tengrinews.kz
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