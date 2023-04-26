Зеленский провел переговоры с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином, передает Tengrinews.kz.



"У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений", - написал Зеленский в своем Twitter.



Как сообщает "СТРАНА.ua", в МИД Китая заявили, что инициатором разговора Зеленского и Си Цзиньпина была украинская сторона. По словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, разговор длился почти час.



По результатом разговора Китай направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию, сообщил Си Цзиньпин.



Напомним, в конце марта Зеленский заявил, что пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Украину.

