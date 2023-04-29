Отцу 550 детей суд запретил сдавать сперму

Суд в Нидерландах в пятницу запретил отцу как минимум 550 детей сдавать сперму, в противном случае ему грозит штраф до 100 тысяч евро каждый раз, когда он нарушит запрет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.
Джонатану М. 41 год. Мать одного из зачатых им детей и фонд Donorkind подали в суд на "массового донора" за то, что тот продолжал искать потенциальных родителей в соцсетях, несмотря на рекомендации голландских клиник ограничиться 25 зачатиями, чтобы избежать инбридинга, кровосмешения и психологических проблем у донорских детей.
Истец, как объясняют в Donorkind, нашла этого человека в 2018 году через платформу знакомств. Он обещал следовать рекомендациям голландских клиник. Но позже женщина узнала, что уже на тот момент Джонатан М. стал отцом 100 детей только в голландских клиниках. Точное число зачатых им детей в частном порядке и через датскую клинику, которая отправляла его сперму клиентам в разных странах, установить не удалось. По оценкам, будучи донором с 2007 года, он стал отцом по меньшей мере 550 детей.
Суд заявил, что "вероятность негативных психосоциальных последствий" для всех них, связанных со страхом инцеста, велика. "Поэтому в их интересах, чтобы эта сеть родства не расширялась", - говорится в заявлении Гаагского окружного суда.
Адвокат донора заявил на суде, что Джонатан М. просто хотел помочь тем родителям, кто не может зачать ребенка иным путем.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.