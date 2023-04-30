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Кто возьмет быка за рога, а кто разобьет сердце. Гороскоп на 30 апреля

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Кто возьмет быка за рога, а кто разобьет сердце. Гороскоп на 30 апреля
Иллюстративное фото
30 апреля – день, в который следует принимать решения и действовать с налета. Не откладывайте в долгий ящик исполнение своих задумок. Сновидения сбудутся для представителей знаков Воздуха. Что ждет представителей каждого знака зодиака - в гороскопе с астрограммой Dzen.

Овен

В этот день вам стоит проанализировать свои проблемы, связанные с финансами. Есть вероятность, что виновник всех ваших бед с деньгами – вы сами. В эту дату вы можете выявить причины материальных трудностей и найти способ повысить уровень достатка. В делах любовных прогнозируются приятные сюрпризы.

Телец

Не стоит уделять много времени работе. Может статься, что для вас это будет мартышкиным трудом, то есть вы потратите силы и время, а результат будет нулевым. Лучше позвольте себе отдохнуть. Займитесь чем-то, что поможет вам расслабиться, на время забыть о проблемах. Отдых подарит вам не только энергию, но и новые идеи.

Близнецы

Вам стоит позаботиться в этот день не только о соблюдении своих интересов, но и о соблюдении интересов ваших партнеров или близких. Условно говоря, вам следует учитывать интересы окружающих при достижении ваших целей. Вероятно поступление какой-то информации, которая может вас порадовать.

Рак

В эту дату вам важно держать нос по ветру, особенно в делах, связанных с финансами и вашей работой. Иначе есть вероятность, что вы упустите шанс, который может позволить вам изменить ваше будущее. Не делитесь своими планами в этот день даже с близкими, если желаете их воплотить в реальность.

Лев

Следите за тем, что говорите и кому. В эту дату вы можете кого-то случайно обидеть или выболтать информацию, которую следовало бы оставить в тайне. Если все же язык развяжется, то вам придется затем заниматься "расхлебыванием" конфликта. Зато крупные покупки обещают море удовольствия. Смело отправляйтесь на шопинг.

Девы

Не стоит лезть на рожон в финансовых вопросах. В эту дату вы можете захотеть пойти на риск, поэкспериментировать, а в итоге остаться без гроша в кармане. Лучше направьте свои усилия на решение проблем в делах любовных. Если у вас не все в порядке с партнером, самое время добавить искры в вашу связь. Если вы одиноки – вперед, на поиски амурных приключений!

Весы

В эту дату вам следует действовать по принципу: "Вижу цель, не вижу препятствий". Если все-таки какое-то препятствие перед вами возникнет, делайте повторную попытку достичь желаемого. Решительные атаки обеспечат вам успех в любой сфере деятельности, в том числе на амурном фронте.

Скорпион

Не стоит налаживать новые связи в эту дату. В вашу жизнь могут зайти люди, которые, скорее, навредят вам, чем будут помогать и облегчать ваше существование. В этот день хорошо заниматься укреплением уже существующих отношений, а также решением финансовых проблем. Можно привлечь поток денег в свой кошелек.

Стрелец

В эту дату вам для успеха не стоит бояться брать быка за рога. Делайте то, что давно хотели, но по каким-то причинам не отваживались. Например, в лоб спросите то, чего раньше стеснялись спросить. Или сделайте предложение, которое ранее боялись сделать. Скорее всего, вы получите то, что ожидали или о чем мечтали. Могут поступить финансы из неожиданного источника.

Козерог

День не для активных действий в профессиональной или финансовой сферах, а для раздумий, составления планов, продумывания стратегии. Окружающие будут активно идти с вами на контакт. Если вы желаете завязать романтические отношения, самое время выходить на "охоту" и сражать наповал того, кто вам симпатичен.

Водолей

День, в который вы можете узнать, как на самом деле вас оценивают окружающие. Вам выскажут это в лицо или вы получите оценку в "пересказе". Не факт, что вам будет лестно услышать мнение других, зато вы снимите розовые очки. Вполне возможно, что информация о себе заставит вас предпринимать действия, на которые вы ранее не отваживались.

Рыбы

Ваши ожидания не будут оправдываться. Вы будете надеяться на одно, а получать другое или ждать что-то определенное, а в итоге все будет складываться неожиданно для вас. Не все сюрпризы будут приятными, но в конце дня вы сможете понять, что вам было нескучно и интересно. О, сколько вам открытий чудных готовит… день. Расслабьтесь и получайте удовольствие!


Источник: tengrinews.kz
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