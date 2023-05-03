День Победы: сколько получат ветераны в Узбекистане

Согласно указу президента Узбекистана каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны будет вручено единовременное денежное вознаграждение в размере 18 миллионов сумов (более 724 тысяч тенге), передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.uz.



В документе отмечается, что вознаграждение выплачивается "в целях широкого празднования в стране 9 Мая - Дня памяти и почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, а также материального поощрения участников и инвалидов войны в связи с 78-й годовщиной Победы над фашизмом".



Государственным органам поручено обеспечить вручение денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной, праздничной обстановке.



В 2017 году сумма вознаграждения участникам и инвалидам войны составляла 2 миллиона сумов (более 80 тысяч тенге), в 2018 году - 5 миллионов сумов (более 200 тысяч тенге), в 2019 году - 7,5 миллиона сумов (более 280 тысяч тенге), в 2020 году - 10 миллионов сумов (более 400 тысяч тенге), в 2021 году - 12 миллионов сумов (более 480 тысяч тенге), в 2022 году - 15 миллионов сумов (более 595 тысяч тенге).



Напомним, стало известно, ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы в Казахстане выплатят по 1,5 миллиона тенге.