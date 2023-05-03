Эрдоган заявил об обнаружении крупнейшего в Турции месторождения нефти

Новое нефтяное месторождение обнаружено в Турции, которая отныне не будет нуждаться в поставках энергоресурсов из-за рубежа, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Toppress.kz со ссылкой на Eadaily.com.



«Мы нашли нефть в [юго-восточном] регионе Габар на глубине 2,6 км. Производственная мощность месторождения составляет 100 тысяч баррелей в сутки. Там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в Турции. Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов. Мы станем государством, способным поставлять энергоресурсы», — подчеркнул он.



По словам турецкого лидера, сырье с упомянутого месторождения уже начало поступать на нефтеперерабатывающие заводы. Заявление об обнаружении нового источника углеводородов было сделано Эрдоганом за 12 дней до президентских и парламентских выборов в республике.