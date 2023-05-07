День Победы: сколько получат ветераны в разных странах

Какие денежные выплаты положены в преддверии празднования Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны в Казахстане и других странах и насколько отличаются суммы выплат - в материале Tengrinews.kz.



Казахстан



Социальные выплаты ветеранам ВОВ в Казахстане в настоящее время финансируются из местных бюджетов. Каждый регион самостоятельно определяет, какую сумму будет выделять на выплаты ветеранам ежегодно.



Как сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, по предложению акиматов ветеранам выплатят не менее 1,5 миллиона тенге в этом году.



По курсу Нацбанка на 28 апреля, выплата в Казахстане составит 3 288 долларов.



По состоянию на первое мая в Казахстане проживают 222 участника Великой Отечественной войны.



По данным Минтруда, акиматы за счет бюджетных и привлеченных (спонсорских) средств оказывают ветеранам дополнительные виды социальной поддержки в форме материальной помощи к праздничным (памятным) датам, ремонта жилья, обеспечения топливом, льгот по проезду в общественном транспорте, лекарственного обеспечения, зубопротезирования, продуктовых наборов



Россия



В России с 2019 года инвалиды и участники ВОВ получают ежегодную выплату к 9 Мая в размере 10 тысяч рублей. Ряд регионов страны устанавливает собственные дополнительные единовременные выплаты ветеранам или увеличивает размер государственных.



К примеру, в Москве подписали распоряжение о выделении материальной помощи почти 50 тысячам московских ветеранов к 78-й годовщине Победы. Размер выплат составит от 10 тысяч до 25 тысяч рублей. Это около 123 - 308 долларов.



В Санкт-Петербурге единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат проживающие в городе блокадники, инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Отметим, в 2021 году выплаты ветеранам в честь 75-летнего юбилея Победы составляли в пять раз больше - 50 тысяч рублей.



Беларусь



В Беларуси в этом году ветераны ВОВ получат выплаты в размере 2000 белорусских рублей. Это около 791 доллара. На такую же сумму могут рассчитывать и принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.



Как сообщает БелТА, около 10 тысяч человек получат материальную помощь ко Дню Победы, ее уже начали выплачивать в Беларуси.



Узбекистан



Ветераны войны в Узбекистане в этом году получат рекордную выплату в честь Дня Победы. Согласно указу президента Узбекистана каждому участнику и инвалиду войны будет вручено единовременное денежное вознаграждение в размере 18 миллионов сумов или около 1565 долларов.



Государственным органам поручено обеспечить вручение денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной, праздничной обстановке.



Азербайджан



В 2023 году президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выплатить по 1500 манат материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов. Это чуть более 882 долларов.



Кроме того, по 750 манат выплатят вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период.



Стоит отметить, что в прошлом году ветеранам Азербайджана выплачивалась такая же сумма. Информацию о численности ветеранов в 2023 году найти не удалось.



Кыргызстан



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в размере 100 тысяч сомов к 9 мая 2023 года. Это 1142 доллара по текущему курсу.



Ветеранам ВОВ также выплачивается ежемесячная денежная компенсация взамен льгот и пожизненная стипендия президента. По состоянию на 1 апреля 2023 года в Кыргызстане проживают 68 ветеранов ВОВ.



Таджикистан



В Таджикистане размер выплат зависит от региона. К примеру, в Согдийской области участники и инвалиды Великой Отечественной, лица, работавшие в тылу, а также супруги военнослужащих, оставшиеся без попечителя, получат по 7 тысяч сомони, или около 640 долларов. Единовременную денежную компенсацию в размере 4 тысяч сомони, или 365 долларов получат лица, участвовавшие в войне и не менее 6 месяцев проработавшие в тылу; лица, удостоенные медалей и орденов за безупречную военную службу и самоотверженный труд, сообщает Avesta.



В целом, по 7 тысяч сомони получат 11 участников и инвалидов ВОВ, по 4 тысяч сомони - 92 лица, работавшие в тылу и получившие награды. Общая сумма выделенных для этих целей средств составит 445 тысяч сомони.



По данным Asia-Plus, в Таджикистане осталось 37 участников Великой Отечественной войны.





