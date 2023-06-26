Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.05 KZT
  • €1 = 485.5 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Военный мятеж в России: Появились новости о Шойгу

Просмотров:203 Опубликовано: Сегодня, 10:18
Военный мятеж в России: Появились новости о Шойгу
Фото ©РИА Новости
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу впервые после начала военного мятежа появился на публике. Российские СМИ опубликовали информацию о том, что Шойгу проверил передовой пункт управления "Западной" группировки войск, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отмечают некоторые Telegram-каналы, это первые известия о министре обороны после появившихся слухов о возможной отставке после военного мятежа ЧВК "Вагнер".

Российские журналисты со ссылкой на министерство обороны страны опубликовали кадры с Сергеем Шойгу.



Отметим, что организатор военного мятежа Евгений Пригожин неоднократно обвинял и публично оскорблял Сергея Шойгу. Утром 24 июня, заняв здания в Ростове-на-Дону, глава ЧВК "Вагнер" заявил, что его бойцы хотят "получить начальника Генштаба и Шойгу".

При этом министр обороны Российской Федерации публично не комментировал военный мятеж.

В ночь с 23 на 24 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" и направил военную колонну на Москву. Владимир Путин выступил с обращением, назвав действия наемников "ударом в спину", а ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа.

24 июня, ближе к полуночи, Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" не дошли до Москвы 200 километров и "наступил момент, когда кровь может пролиться". Он поручил развернуть колонны. За несколько минут до этого пресс-служба президента Беларуси сообщила об успешных переговорах Александра Лукашенко с главой ЧВК, которые "длились весь день".

Позже в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Беларусь. А власти не будут преследовать "вагнеровцев", принявших участие в мятеже.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Tor1m (Посетители) Сегодня, 10:58
Всё по понятиям, "пацаны" побазарили, замяли и разошлись по своим владениям... Фильм "Бригада", "Бумер", "Жмурки", ничего не изменилось...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика