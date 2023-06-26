Военный мятеж в России: Появились новости о Шойгу

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу впервые после начала военного мятежа появился на публике. Российские СМИ опубликовали информацию о том, что Шойгу проверил передовой пункт управления "Западной" группировки войск, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отмечают некоторые Telegram-каналы, это первые известия о министре обороны после появившихся слухов о возможной отставке после военного мятежа ЧВК "Вагнер".Российские журналисты со ссылкой на министерство обороны страны опубликовали кадры с Сергеем Шойгу.Отметим, что организатор военного мятежа Евгений Пригожин неоднократно обвинял и публично оскорблял Сергея Шойгу. Утром 24 июня, заняв здания в Ростове-на-Дону, глава ЧВК "Вагнер" заявил, что его бойцы хотят "получить начальника Генштаба и Шойгу".При этом министр обороны Российской Федерации публично не комментировал военный мятеж.В ночь с 23 на 24 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" и направил военную колонну на Москву. Владимир Путин выступил с обращением, назвав действия наемников "ударом в спину", а ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа.24 июня, ближе к полуночи, Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" не дошли до Москвы 200 километров и "наступил момент, когда кровь может пролиться". Он поручил развернуть колонны. За несколько минут до этого пресс-служба президента Беларуси сообщила об успешных переговорах Александра Лукашенко с главой ЧВК, которые "длились весь день".Позже в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Беларусь. А власти не будут преследовать "вагнеровцев", принявших участие в мятеже.