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В Стамбуле прошли массовые задержания во время гей-парада

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 14:49
В Стамбуле прошли массовые задержания во время гей-парада
Фото: twitter.com/bianet_eng
Турецкие активисты, вопреки запрету правительства, провели в Стамбуле ежегодный марш гей-парада, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам организаторов парада, во время мероприятия было арестовано не менее 93 человек. Представительство Amnesty International в Турции сообщило, что один человек получил травмы головы при задержании полицией.

Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль накануне мероприятия заявил, что не допустит его проведения, ссылаясь на опасения по поводу "угрозы семейной жизни".



"Мы не принимаем эту политику ненависти и отрицания", - говорится в заявлении организаторов парада.

Перед началом марша полиция Стамбула оцепила значительные части города, чтобы удержать участников от митинга. Но сотни участников парада вместо этого направились в другую часть города и в итоге собрались в элитном стамбульском районе Нишанташи, размахивая радужными флагами. Полиция в западном турецком городе Измире также преследовала участников прайда, задержав по меньшей мере 48 человек, по словам организаторов.

Последние аресты произошли после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выиграл еще один президентский срок, продлив свое правление до 2028 года. Во время своей предвыборной кампании Эрдоган заявил, что ЛГБТК+ подрывают семейные ценности, подтвердив пренебрежительное отношение своего правительства к этому сообществу. Он и его представители в течение многих лет пытались заблокировать ежегодный парад гордости в Стамбуле.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Placida
  • Ютюз
 jokerok (Посетители) Сегодня, 15:17
Если вы больной человек (а это психологическое расстройство) то идите лечиться, ну или по крайней мере сидите тихо, а не орите что болеть это нормально.
Люди которые себя считают Наполеонами находятся на лечении в психушке. Но чем они отличаются от людей считающих себя людьми другого пола, возраста, кошками и пр.?

Ну а если это нормально тогда уж выпускайте всех из психушек!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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