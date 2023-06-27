В Индии мужчины выстроились в цепь, чтобы спасти женщину от утопления

61-летнюю женщину спасли от утопления в реке Гхаггар. По меньшей мере 10 мужчин выстроились в цепь и вытащили ее из машины, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль женщины унесло рекой. Он застрял, проплыв в воде более 100 метров.
Администрация района Панчкула выпустила предупреждение о недопустимости приближения к реке. Однако в 08:30 жительница комплекса Манса Деви Санджита подъехала на своей машине к реке, потому что хотела погрузить в нее некоторые предметы в соответствии со своими религиозными убеждениями.
Деви Санджита съехала на машине с дороги возле моста. Затем она припарковала машину на берегу реки в 50 метрах от моста. Когда она выбрасывала вещи с водительского сиденья, вода поднялась, и машину унесло.
Когда машина начала всплывать, люди просили женщину спрыгнуть, но она не смогла из-за испуга. Когда машина застряла возле моста, а вода продолжала подниматься, группа из не менее 10 мужчин, в основном водители авторикш и рабочие-мигранты, связали веревку, создали человеческую цепь и прыгнули в воду. Через полчаса они вытащили ее.
Полиция и медики поспешили на место происшествия, после чего пострадавшую доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.
Видео смелого спасения стало вирусным. Позже полиция очистила мост, на место прибыл кран, чтобы вытащить машину из воды. Начальник полицейского участка Чандимандир, инспектор Лалит Кумар, сказал, что к вечеру Санджита была дома.
Неясно, будет ли полиция принимать какие-либо меры в отношении женщины.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.