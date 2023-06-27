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В Индии мужчины выстроились в цепь, чтобы спасти женщину от утопления

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 09:27
В Индии мужчины выстроились в цепь, чтобы спасти женщину от утопления
Фото: wikimedia
61-летнюю женщину спасли от утопления в реке Гхаггар. По меньшей мере 10 мужчин выстроились в цепь и вытащили ее из машины, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль женщины унесло рекой. Он застрял, проплыв в воде более 100 метров.

Администрация района Панчкула выпустила предупреждение о недопустимости приближения к реке. Однако в 08:30 жительница комплекса Манса Деви Санджита подъехала на своей машине к реке, потому что хотела погрузить в нее некоторые предметы в соответствии со своими религиозными убеждениями.

Деви Санджита съехала на машине с дороги возле моста. Затем она припарковала машину на берегу реки в 50 метрах от моста. Когда она выбрасывала вещи с водительского сиденья, вода поднялась, и машину унесло.



Когда машина начала всплывать, люди просили женщину спрыгнуть, но она не смогла из-за испуга. Когда машина застряла возле моста, а вода продолжала подниматься, группа из не менее 10 мужчин, в основном водители авторикш и рабочие-мигранты, связали веревку, создали человеческую цепь и прыгнули в воду. Через полчаса они вытащили ее.

Полиция и медики поспешили на место происшествия, после чего пострадавшую доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

Видео смелого спасения стало вирусным. Позже полиция очистила мост, на место прибыл кран, чтобы вытащить машину из воды. Начальник полицейского участка Чандимандир, инспектор Лалит Кумар, сказал, что к вечеру Санджита была дома.

Неясно, будет ли полиция принимать какие-либо меры в отношении женщины.


Источник: zakon.kz
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