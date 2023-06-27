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Умер актер из сериала "Санта Барбара"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:47
Умер актер из сериала "Санта Барбара"
© The Movie Database
Американский актер британского происхождения Николас Костер, сыгравший в знаменитом телесериале "Санта Барбара", скончался 26 июня в возрасте 89 лет. Об этом сообщила в Instagram его дочь Диннин Костер, передает Tengri Life.

"Мой отец, актер Николас Костер, скончался во Флориде в больнице", - написала дочь актера. Она не уточнила причину смерти отца.

Николас Костер родился в Лондоне, но детство и юность провел в США, где впервые познакомился с актерским мастерством. В родную страну вернулся ради обучения в Королевской академии драматического искусства.

В основном известен как актер телесериалов. В копилке артиста - более 170 ролей в фильмах и сериалах. Больше всего известен по роли Лайонела Локриджа в сериале "Санта-Барбара".

Костер был женат дважды. Первой его супругой была актриса Кэндес Хиллигосс, но в 1981 году пара развелась. В 2010-м году актер познакомился с 36-летней россиянкой Еленой Бородулиной. Женщина, большая поклонница "Санта-Барбары" написала ему в социальных сетях. У них завязалось общение и спустя три года пара сыграла свадьбу. У актера осталось трое детей.


Источник: Tengrinews.kz
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