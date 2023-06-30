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В российском регионе домашние пчелы укусили двух детей 465 раз

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 13:33
В российском регионе домашние пчелы укусили двух детей 465 раз
Фото: Eric Ward / Unsplash
В Башкирии пчелы укусили двух мальчиков 465 раз. О необычном происшествии рассказали представители детской больницы Стерлитамака в группе учреждения во «ВКонтакте».

Два брата в селе Ахмерово Ишимбайского района отправились в лес без сопровождения взрослых. Там на юных россиян напал рой домашних пчел.

Несовершеннолетние получили многочисленные укусы. Младший из мальчиков сумел вырваться и рассказать родителям о случившемся. Отец и дядя побежали на лесную поляну, разогнали пчел и сумели освободить старшего ребенка.

В реанимации у детей было удалено около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы, разъяснили врачи.

В больнице Стерлитамака отметили, что пострадавшие еще остаются под наблюдением, постепенно у них начали спадать отеки.

В Минздраве Башкирии позже рассказали, что мальчиков уже отпустили домой, пишет РИА Новости.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 14:30
Здоровее будет. И умнее.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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