В российском регионе домашние пчелы укусили двух детей 465 раз

В Башкирии пчелы укусили двух мальчиков 465 раз. О необычном происшествии рассказали представители детской больницы Стерлитамака в группе учреждения во «ВКонтакте».



Два брата в селе Ахмерово Ишимбайского района отправились в лес без сопровождения взрослых. Там на юных россиян напал рой домашних пчел.



Несовершеннолетние получили многочисленные укусы. Младший из мальчиков сумел вырваться и рассказать родителям о случившемся. Отец и дядя побежали на лесную поляну, разогнали пчел и сумели освободить старшего ребенка.



В реанимации у детей было удалено около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы, разъяснили врачи.



В больнице Стерлитамака отметили, что пострадавшие еще остаются под наблюдением, постепенно у них начали спадать отеки.



В Минздраве Башкирии позже рассказали, что мальчиков уже отпустили домой, пишет РИА Новости.