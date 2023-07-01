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Корабль с туристами загорелся в открытом море

Просмотров:370 Опубликовано: Сегодня, 13:55
Корабль с туристами загорелся в открытом море
Кадры из видео Daily Mail
Десятки туристов из Великобритании едва не сгорели во время пожара на деревянном корабле в открытом море и попали на видео. Кадры с греческого острова Родос публикует Daily Mail, передает Tengritravel.kz.

Сообщается, что ЧП случилось в 300 метрах от пляжа Стенга в городе Архангелос. Путешественники собирались заняться сноркелингом (подводным плаванием на небольшой глубине), однако их деревянный корабль внезапно загорелся.

Пассажиры судна принялись прыгать в море со своими детьми, так как огонь быстро охватил весь корабль.

Греческая береговая охрана заявила, что все туристы были спасены и благополучно добрались до берега до того, как судно полностью сгорело и затонуло. Их отвезли в отели на автобусах.

"Позже за всеми приехала полиция и увезла нас для дачи показаний. К счастью, никто не пострадал, но мой девятилетний сын сильно испугался", - рассказал один из участников события, Шон Уильямс (Shaun Williams).



Источник: Tengrinews.kz
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