Корабль с туристами загорелся в открытом море

Десятки туристов из Великобритании едва не сгорели во время пожара на деревянном корабле в открытом море и попали на видео. Кадры с греческого острова Родос публикует Daily Mail, передает Tengritravel.kz.Сообщается, что ЧП случилось в 300 метрах от пляжа Стенга в городе Архангелос. Путешественники собирались заняться сноркелингом (подводным плаванием на небольшой глубине), однако их деревянный корабль внезапно загорелся.Пассажиры судна принялись прыгать в море со своими детьми, так как огонь быстро охватил весь корабль.Греческая береговая охрана заявила, что все туристы были спасены и благополучно добрались до берега до того, как судно полностью сгорело и затонуло. Их отвезли в отели на автобусах."Позже за всеми приехала полиция и увезла нас для дачи показаний. К счастью, никто не пострадал, но мой девятилетний сын сильно испугался", - рассказал один из участников события, Шон Уильямс (Shaun Williams).