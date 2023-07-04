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Миллиардер раздал землякам по 70 тысяч долларов в Южной Корее

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 15:59
Миллиардер раздал землякам по 70 тысяч долларов в Южной Корее
Фото из открытых источников
Владелец крупнейшего конгломерата в Корее, а также председатель компании Booyoung Group Ли Чжун Кын подарил 280 жителям деревни близ Сеула по 70 тысяч долларов. Известно, что деревня Унпен-ри является малой родиной миллиардера. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на UPI.

82-летний миллиардер решил оказать финансовую помощь всем, кто живет в селе, даже если люди переехали относительно недавно. В общей сложности сумма достигла 180 миллионов долларов, более того, Ли Чжун Кын отправил односельчанам книги и различные подарки. Широкий жест Ли Чжун Кын обосновал тем, что благодарен жителям деревни за ее сохранение.

"Его главной целью было выразить свою благодарность всем жителям деревни, которые помогали защищать и поддерживать его родной город на протяжении многих лет. Ли и его компания также делали благотворительные пожертвования в Камбодже, Вьетнаме и Лаосе", – сказал официальный представитель Booyoung Group.

Миллиардер раздал землякам по 70 тысяч долларов в Южной Корее


Ли начал свою карьеру в качестве застройщика недвижимости в 1970-х годах. Позже его компания разрослась до крупных масштабов и захватила гостинично-ресторанную сферу и индустрию гольфа Кореи. На сегодня компания Ли является 22-м по величине конгломератом в Корее с активами в 16 миллиардов долларов.

Более того, его личное состояние оценивается в 1 миллиард долларов, что позволяет ему входить в список 30 богатейших людей страны.

Отметим, что в 2004 году Ли Чжун был обвинен в неуплате налогов. В 2018 году его вновь арестовали по этим же статьям. В итоге миллиардера приговорили к 2,5 года лишения свободы, а в 2021 его условно-досрочно освободили.


Источник: Tengrinews.kz
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