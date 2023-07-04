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Две бывшие советские республики оказались в пятерке самых пьющих стран в мире

Просмотров:78 Опубликовано: Сегодня, 19:05
Две бывшие советские республики оказались в пятерке самых пьющих стран в мире
Фото: Julia Nastogadka / Unsplash
Мировым рекордсменом по злоупотреблению алкоголем стало государство Острова Кука с годовым потреблением 12,97 литра чистого алкоголя на душу населения. Такие данные приводит Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

При составлении рейтинга были проанализированы данные 2019 года о потреблении спиртных напитков в 189 государствах мира. В пятерке самых пьющих стран по версии ЦРУ также оказались Латвия и Литва — две бывшие советские республики с потреблением 12,9 литра и 11,93 литра чистого алкоголя в год на душу населения соответственно, — а также Чехия (12,73 литра) и Австрия (11,9 литра). В десятку также вошли Эстония (7 место, 11,65 литра) и Болгария (9 место, 11,18 литра).

Жители США выпивают по 8,93 литра алкоголя в год и занимают 35 место, Россия оказалась на 56 месте при ежегодном потреблении 7,29 литра на душу населения. В Грузии, Молдавии и Сербии по данным американской разведки, выпивают 7,45 литра в год (53-55 места), на Украине — 5,69 литра (77 место), в Армении — 3,77 литра (99 место), в Казахстане — 3,73 литра (100 место), в Белоруссии — 10,57 литра (18 место), в Киргизии — 4,02 литра (96 место), в Азербайджане — 1,38 литра (142 место), в Таджикистане — 0,85 литра (156 место), в Узбекистане — 2,45 литра (124 место), в Туркменистане — 2,88 литра (117 место).

Свободными от алкоголя ЦРУ назвало исламские страны, где продажа алкоголя ограничена — Сомали, Саудовская Аравия, Мавритания, Мавритания, Кувейт, а также Бангладеш.


Источник: lenta.ru
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